Pucca’nın yargılandığı davada karar açıklandı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım hakkında erkeklerle ilgili yaptığı paylaşımın şikayet edilmesi sonucu ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Yıldırım’ın üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek 5 ay 18 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 5 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.
Pucca lakaplı Pınar Yıldırım geçtiğimiz yıl Twitter hesabından 'O kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum' paylaşımını yapınca bir vatandaş Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulunarak şikayetçi olmuştu.
Yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Pucca lakaplı Pınar Yıldırım hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
PUCCA'DAN ESKİ EŞE GÖNDERME SAVUNMASI
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkemenin gerekçeli kararında yer alan savunmasında sanık Pınar Yıldırım, 'Söz konusu paylaşım bana aittir. O dönem eski eşim Osman Karagöz'le evliydim. Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden isim vermeden beni kastederek 'Sabahtan akşama denk eçcinselli film izliyor' diye paylaşım yapmıştı. Yapmış olduğum paylaşım buna istinadendir' diyerek suç işleme kastının olmadığını ifade etti.
"OLAYDA HAKARET SÖZ KONUSUDUR"
Mahkeme, açıkladığı gerekçeli kararında sanığın üzerine atılı suçun tanımlanması için halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ya da bölge farkılılığına dayanarak aşağılanmasının yeterli olduğu, eylem nedeniyle halkın bir kesiminin kendisinde aşağılık duygusu duymasına veya şikayetçi olmasına gerek olmadığını, dosyaya konu olayda bir hakaretin söz konusu olduğunu aktarıldı.
KAMU BARIŞINI ETKİLEDİĞİ VURGULANDI
Ayrıca gerekçeli kararda, sanığın savunmasında söz konusu paylaşımı eski eşine istinaden yapmış olduğunu söylese de paylaşımdaki sözlerin cinsiyet farklılığına vurgu yaparak onur ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu ve 'şerefsiz, aşağılık' gibi sıfatlarla halkın bir kesimini küçük düşürmeye ve hor görmeye yönelik anlam taşıdığı ve kamu barışına etki eder şekilde olduğu vurgulanarak sanığın cezalandırılması gerektiği belirtildi.
MAHKEMEDEN 5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme, sanık Pınar Yıldırım'ın 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve 5 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar vererek davayı noktaladı.
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