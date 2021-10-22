Pucca’nın yargılandığı davada karar açıklandı

PUCCA'DAN ESKİ EŞE GÖNDERME SAVUNMASI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkemenin gerekçeli kararında yer alan savunmasında sanık Pınar Yıldırım, 'Söz konusu paylaşım bana aittir. O dönem eski eşim Osman Karagöz'le evliydim. Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden isim vermeden beni kastederek 'Sabahtan akşama denk eçcinselli film izliyor' diye paylaşım yapmıştı. Yapmış olduğum paylaşım buna istinadendir' diyerek suç işleme kastının olmadığını ifade etti.

"OLAYDA HAKARET SÖZ KONUSUDUR"

Mahkeme, açıkladığı gerekçeli kararında sanığın üzerine atılı suçun tanımlanması için halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ya da bölge farkılılığına dayanarak aşağılanmasının yeterli olduğu, eylem nedeniyle halkın bir kesiminin kendisinde aşağılık duygusu duymasına veya şikayetçi olmasına gerek olmadığını, dosyaya konu olayda bir hakaretin söz konusu olduğunu aktarıldı.