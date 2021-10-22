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Bill Gates'in Türkiye ziyareti

İHA
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Giriş: 22.10.2021 19:01
Dünya'nın en zengin iş insanları listesinde 146 milyar dolarlık servetiyle 4'üncü sırada yer alan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Efes'teki Meryemana Evi'ni ziyaret etti.

Yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, denize geçen yıl indirilen; haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk, 16 metre genişliğe sahip Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat ile 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı lojistik destek gemisi 'Wayfinder' ile Kuşadası'na geldi.

Kiralık süper yat, sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi. Yatta bir süre dinlenen Gates, öğle saatlerinde gemiden özel helikopterine binerek ayrıldı. Bill Gates'i taşıdığı öğrenilen özel helikopter Kuşadası semalarında görülürken, helikopterin İzmir Selçuk-Efes istikametine uçtuğu görüldü.

Gates'in Meryemana Evi'ndeki kiliseyi ziyaret ettiği ve ardından Efes Antik Kenti'ne gittiği öğrenildi.

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