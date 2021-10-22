Hacı Ali Aydar’ın başına gelenler yürek sızlattı: Çamaşır suyu hayatını kabusa çevirdi

İŞ YERİ SAHİBİNE HAPİS CEZASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç adamın şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Hacı Ali Aydar'ın çamaşır suyu nedeniyle sağ ve sol kolunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde kızarma ve yanma olduğu, şüpheli iş yeri sahibinin gerekli önlemleri almadığı, bilirkişi raporunda da kazanın oluşunda şüphelinin kusurlu olduğunun belirlendiği aktarıldı. İddianamede şüpheli iş yeri sahibinin 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

Aynı zamanda çalıştığı iş yerine maddi manevi tazminat davası da açan Hacı Ali Aydar, dava dilekçesinde çalıştığı iş yeri yüzünden sağ kolunu kaybettiğini, iş yerinde tedbir alınmadan ağır kimyasal maddeler kullanıldığı, dayanılmaz acılar yaşayıp hastanelik olduğunu ve sonunda kolunu kaybettiğini ifade etti.