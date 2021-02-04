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Müge Anlı'da araştırılan Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! DNA Ümitcan Uygun'a ait çıktı. - 04.02.2021

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Giriş: 04.02.2021 17:46
Müge Anlı'da araştırılan Aleyna Çakır cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın üzerinde bulunan DNA örneklerinin Ümitcan Uygun ile karşılaştırılmasına karar verilmişti. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Raporu'nda, Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin Ümit Can Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu açıklandı.

Aleyna Çakır'ın anne ve babasının acı haykırışlarını tüm Türkiye'nin izlediği yayınların ardından gözler Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora çevrilmişti. Aleyna Çakır'ın sağ el tırnağında çıkan doku örneği ile vajinadaki sürüntünün aynı kişiye mi ait olduğu sorusu merak konusuydu.

DNA ÜMİTCAN UYGUN'A AİT ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Aleyna Çakır'ın üzerinde çıkan doku örneğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için Ümitcan Uygun'dan da DNA örneği alındı. Sonunda beklenen rapor geldi ve belirsizlik ortadan kalktı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu kesinlik kazandı.

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DNA Ümitcan Uygun'a ait çıktı.
DNA Ümitcan Uygun'a ait çıktı.
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