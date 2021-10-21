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Son dakika: Çanakkale Ayvacık’ta deprem | (AFAD 2021 son depremler)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Son dakika: Çanakkale Ayvacık’ta deprem | AFAD 2021 son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 01:09’da Ege Denizi’nde Çanakkale Ayvacık’ta 3,5 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti. Depremin derinliği 7.00 km olarak hesaplandı.

SON DAKİKA: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 01:09'da Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık'ta 3,5 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.

Depremin derinliği 7.00 km olarak hesaplandı.

Deprem Çanakkale ve çevre illerde kısa süreli panik yarattı.

İŞTE DEPREMİN ÜSSÜ

İŞTE DEPREMİN ÜSSÜ

2021 AFAD SON DEPREMLER

Çanakkale sallandı! ÇANAKKALE SALLANDI!

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