Son dakika: Çanakkale Ayvacık’ta deprem | (AFAD 2021 son depremler)

SON DAKİKA: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; saat 01:09'da Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık'ta 3,5 şiddetinde bir deprem kayıtlara geçti.

Depremin derinliği 7.00 km olarak hesaplandı.

Deprem Çanakkale ve çevre illerde kısa süreli panik yarattı.