Cani koca çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı: Karısını 104 yerinden bıçakladı

EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Aysel Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, "Dosyada daha önce şüphelinin ifadesi kasten yaralama suçundan alınmıştı. Bizim müdahalemizle sayın savcımız soruşturma maddesini değiştirdi. Canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı. Biz müvekkilimi 104 yerinden canavarca hisle öldürmeye çalışan Feyzi Duran'ın en ağır cezayı alması için elimizden ne geliyorsa fazla fazla yapacağız. Şüphelinin bir daha aramızda dolaşmaması için en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyoruz" diye konuştu.