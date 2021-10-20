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Osman Bey alplerine savaşa hazır olun emri verdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Osman Bey alplerine savaşa hazır olun emri verdi!

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 67’nci bölümünde tekfurlarla savaşın yaklaştığını hisseden ve Turgut Bey’in esir edilmesine çok içerleyen Osman Bey, Kayı alplerine savaşa hazır olmaları talimatını verdi.

Talim alanını teftiş eden Osman Bey, kılıç, mızrak ve oklarla çalışan alpleriyle bizzat ilgilendi. Gördüğü manzaradan hayli memnun olan Osman Bey, yüksek bir yere çıkarak alplerine seslendi.

Boran ve Göktuğ'u yanına alarak konuşan Osman Bey, "Alplar! Kafir gemi iyice azıya aldı! Turgut Bey'in obasına hain baskın verdi! Daha şehit alpların yarası dağlanmadan, yeni şehitler koydu! İnegöl Tekfuru Nikola soysuzu Turgut Bey'i esir aldı! Bir Türkmen obasına ateş düşse evvel benim ciğerimi yakar! Bugün birlik günüdür! Gündüz Bey, Turgut Bey'i almaya gitti. Ola ki eli boş dönsün! Nikola'nın ardında güvende hissettiği duvarları üzerine yıkacaz! Türk esir olmaz! Şimdi bileyin kanlı pusatlarınızı!" Osman Bey'in bu sözleri üzerine alpler hareketlendi ve cenk hazırlığı başladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 67'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Osman Beyden savaşa hazır olun emri! OSMAN BEY'DEN SAVAŞA HAZIR OLUN EMRİ!

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