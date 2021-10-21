Saç ekimi yaptırırken öldü: 4 zanlıya 6 yıl hapis

KAYIT DIŞI HASTA KABUL EDİLDİ

Hastane başhekimi olan sanık Çağrı Serdar Elgörüş'ün ise saç ekimi işlemleri yapılmayan hastane bölümünde SGK kaydı olmayan tekniker ve asistanlar tarafından kayıt dışı hasta kabul edilerek işlem yapılması nedeniyle denetim görevini yerine getirmediği iddianamede açıklandı. İddianamede "Sanıkların İbrahim Gül'ün ölüm olayında kusurlu olduğu mevcut deliller ile anlaşılmaktadır" denildi.

6 YILA KADAR HAPİS

İddianamede, sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.