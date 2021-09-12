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Saç ekimine girdi cenazesi çıktı! Doktor gözaltında

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
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Saç ekimine girdi cenazesi çıktı! Doktor gözaltında

İstanbul Bağcılar'da İbrahim Gül (28) saç ekimi işlemi yaptırmak gittiği özel hastanede yaşamını yitirdi. İbrahim Gül'ün cesedini morgta ilk gören meslek Öğretmeni Dilek Özbek “Morgta kanlar içindeydi. Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı" dedi. Olaya ilişkin saç ekiminde görevli doktor gözaltına alındı.

Bir çocuk babası İbrahim Gül 3 sene önce kuaförlük mesleğini yapmak için İtalya'ya taşındı. 3 gün önce hem kuaför dükkanına malzeme almak hem de saç ektirmek için Türkiye'ye geldi.

SAÇ EKİMİNE GİRDİ CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

İddialara göre dün sabah saatlerinde Bağcılar'daki özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu için giden İbrahim Gül, hastanede hayatını kaybetti.

HASTANE GÖREVLİLERİ 'KALP KRİZİ' DEDİ

Gül'ün eşini arayan hastane görevlileri 28 yaşındaki adamın operasyondan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Eşinin haber vermesi üzerine hastaneye Gül'ün meslek öğretmeni Dilek Özbek gitti. Özbek, hastane yetkililerinden 28 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği bilgisini aldı. Gül'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"AMELİYAT MI YAPTINIZ? STENT MI TAKTINIZ? SAÇ MI EKTİNİZ?"

Dayısı Ahmet Yiğit "Kendi kuaför dükkanına malzeme almak için ve saç ektirmek için Türkiye'ye gelmiş. Bizim saç ekimi için geldiğinden haberimiz yoktu. Dün sabah 8'de ameliyata alınıyor, eşine 6 saat süreceğini söylüyor. Ameliyat esnasında rahatsızlık geçiriyor. Bize diyorlar ki kalp krizi geçirdi, anjiyo yaptık, stent taktık. Siz ameliyat mı yaptınız? Stent mı taktınız? Saç mı ektiniz? Her şey muallak. Hiçbir rahatsızlığı yoktu 28 yaşında sapasağlam çocuk" dedi.

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