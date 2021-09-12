Saç ektirmek isterken canında oldu! 28 yaşındaki İbrahim Gül ölüm nedeni ne?

Prof. Dr. Cenk Demirdöver'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bize iletilen bilgilere göre hastanın saç ekimi işlemi başladığı sırada bir kalp krizi geçirdiği ve hemen saç ekimi işleminin sonlandırılıp, kalbin damarlarına ulaşılarak bir stent konulduğu ama bunun hastanın ölümüne engel olamadığı yönünde. Uygulanan lokal anestezik ilacın da bir yan etkisi olabilir. Sonuçta her ilacın etkisi olduğu gibi bir yan etkisi de vardır.

SAÇ EKİMİNE GİRDİ CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

İddialara göre dün sabah saatlerinde Bağcılar'daki özel bir hastaneye saç ekimi operasyonu için giden İbrahim Gül, hastanede hayatını kaybetti.