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Kızılırmak’tan korkutan görüntü! Otlağa dönüştü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Kızılırmak’tan korkutan görüntü! Otlağa dönüştü

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta görülen kuraklık sebebiyle su seviyesi çok fazla düştü. Kızılırmak’ın şu anki görüntüsü ise adeta otlağı anımsatıyor.

Sivas'tan doğan ve Karadeniz'e akan bin 355 kilometre uzunluğuna sahip yurdun en uzun nehri Kızılırmak son dönemlerin en kurak zamanlarını yaşıyor.

SU SEVİYESİ HİÇ OLMADIĞI KADAR AZALDI

Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı.

OTLAR SARDI

Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün ayaklarını ise otlar sardı. Suyu çekilen ırmağın yüzeyinde ot adacıkları oluştu.

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Turna, leylek gibi çeşitli kuş türlerine ve balıklara ev sahipliği yapan Kızılırmak şimdilerde görüntüsüyle korkutuyor. Alarm veren Kızılırmak'ta ki korkutan manzara drone ile havadan görüntülendi.

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