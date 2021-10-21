Kızılırmak’tan korkutan görüntü! Otlağa dönüştü

SU SEVİYESİ HİÇ OLMADIĞI KADAR AZALDI

Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçtikten sonra Karadeniz ile buluşan nehirde su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı.