’İnsanlık ölmedi’ haberi taksicilerin oyunu çıktı! Unutulan çantadan bakın ne çıktı

"BUNA ASLA MÜSAADE ETMEM"

Taksici Orhan Aydoğdu'nun kendi reklamını yapmak için böyle bir yalan söylediğini belirten Necip Y. "O arada bize çay da ısmarladı. Yirmi, otuz dakika boyunca orada bekledik. Orada bir samimiyet havası var. Orada bir şakalaşma yapılıyor. Sürekli ben onun çekildiğinin bile farkında değilim. Çekildiğini bilsem böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem bunu asla müsaade etmem" diye konuştu.

"ÇANTADA PARA YOK"

Taksicilerin yaptığını reklam çalışması olarak nitelendiren vatandaş, "Çantanın içinde herhangi bir para yok. İçinde eşyalarım olduğu için orada tamamen espri amaçlı söylendi. O espri yaptı ben de esprili bir şekilde karşılık verdim. Orada herhangi bir para yok, bulunmuş ve kaybolmuş herhangi bir para yok. Sadece eşyalarım bulundu" ifadelerini kullandı.