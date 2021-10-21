Kayseri’de küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfaları sapasağlam kaldı
YAŞAM İHA
Kayseri Kocasinan’da bir binanın 13. katındaki dairede çıkan yangında ev küle döndü. Evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmaması ise ‘mucize’ dedirtti.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.
HER ŞEY YANDI, KUR'AN-I KERİM SAPASAĞLAM KALDI
Öte yandan, çıkan yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamı küle döndü.
Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur'an-ı Kerim buldu.
Kur'an'ı inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.
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