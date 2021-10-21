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Kayseri’de küle dönen evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfaları sapasağlam kaldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Kayseri’de küle dönen evdeki Kur’an-ı Kerim’in sayfaları sapasağlam kaldı

Kayseri Kocasinan’da bir binanın 13. katındaki dairede  çıkan yangında ev küle döndü. Evdeki Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmaması ise ‘mucize’ dedirtti.

Geçen Pazar günü Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak üzerindeki bir binanın 13. Katında bulunan bir evde henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

HER ŞEY YANDI, KUR'AN-I KERİM SAPASAĞLAM KALDI

Öte yandan, çıkan yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamı küle döndü.

Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur'an-ı Kerim buldu.

Kur'an'ı inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.

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