"Murda" lakaplı şarkıcı Önder Doğan için son dakika kararı

İŞTE İFADESİ

Murda verdiği ifadesinde, "2 tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil.

'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır.

Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" ifadelerini kullandı.

Doğan ifadesi ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.