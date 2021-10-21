"Murda" lakaplı şarkıcı Önder Doğan için son dakika kararı
Seslendirdiği şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ‘Murda’ lakaplı şarkıcı Önder Doğan hakkında, ‘Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek’ suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında; "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği tespit edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin, şarkıcının önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapacağı yönünde bilgi edinildi. Doğan birkaç gün önce akşam saatlerinde havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından şarkıcı Doğan, adliyeye sevk edildi.
İŞTE İFADESİ
Murda verdiği ifadesinde, "2 tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil.
'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır.
Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" ifadelerini kullandı.
Doğan ifadesi ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Savcılık tarafından ünlü şarkıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılık, ünlü şarkıcının kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığını iddia ederek, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği anlatıldı.
Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden cezalandırılması istendi.
'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Doğan, dava kabul edilirse Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
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