Eda Nur Kaplan’ın annesi sinir krizi geçirdi: Kızım 18 yaşındaydı
Son dakika! Ankara'da 15'inci kattan atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a ölümünden bir hafta önce tecavüz ettiği öne sürülen tutuklu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu ile ilgili, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er sene hapis istemiyle dava açıldı. Genç kızın annesi bir canlı yayında sinir krizi geçirdi. Acılı anne, ”Kızım 18 yaşındaydı...” dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Son dakika haberleri... Babasını çok küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın sevgilisinin Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan kendini aşağı attı.
"KÜÇÜK KIZIN BAZI ŞEYLERE DAYANAMIYOR ARTIK"
Eda, intihar etmeden önce cep telefonundan annesine şu mesajı yolladı:
"Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen"
Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı.
1 HAFTA ÖNCE TACİZE UĞRADI
Eda Nur Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. ise serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame düzenlendi.
İDDİANAME
İddianedeme Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz'da ablasıyla şüpheli Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun bulunduğu eğlence mekanına gittiği, bir süre alkol aldıktan sonra başka bir mekanda alkol almaya devam ettikleri belirtildi.
Bir süre sonra Eda Nur Kaplan ile şüpheli Güzelyurt'un eğlence mekanından ayrılarak, şüpheli Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu günübirlik kiralanan otele gittikleri aktarıldı.
2 KİŞİNİN İSTİSMARINA UĞRADI
Burada Yusuf Güzelyurt'un alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Mehmet Ardıçoğlu'nun gerçekleştirdiği belirtildi.
Cinsel saldırı eylemi sırasında Eda Nur Kaplan'ın içinde bulunduğu şartlar, aldığı alkolün etkisi ile direnemediği ve rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği belirtilerek, "Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır" denildi.
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