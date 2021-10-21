Eda Nur Kaplan’ın annesi sinir krizi geçirdi: Kızım 18 yaşındaydı

"KÜÇÜK KIZIN BAZI ŞEYLERE DAYANAMIYOR ARTIK"

Eda, intihar etmeden önce cep telefonundan annesine şu mesajı yolladı:

"Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen"