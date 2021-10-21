Kredi çekip firar etti! Kuzenini de evlendirme vaadiyle kandırdı

'NİTELİK DOLANDIRICILIK'

Kürşat Yılmaz'ın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Alınan bilirkişi raporları senedin sahte olduğunu ortaya koydu. Haklarında, 200'e yakın dolandırıcılık, sahtecilik ve tefecilik dosyası bulunan Mehmet Yılmaz ve Hünkar Meletli hakkında

davası açıldı. İki sanık ise yargılama aşamasında verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedi. Hünkar Meletli "Ben Kürşat Yılmaz'ı tanımıyorum. Mehmet Yılmaz ile döner restoranı açacaktım. Kendisine 450 bin TL para verdim. Bu senedi de teminat olarak bana verdi" dedi. Mehmet Yılmaz ise "Kuzenime 90 bin Dolar ile 140 bin TL para vermiştim. Bu senedi de borcuna karşılık verdi" diye savunma yaptı.

"BİZE AÇIK AÇIK 'DOLANDIRICI' OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Mahkemede bilgi sahibi olarak dinlenen amca Salih Yılmaz ise "Yeğenim Mehmet Yılmaz, imamlık yaparken birçok bankayı dolandırarak Filipinler'e gitti. Bir diğer yeğenim Kürşat'ı da evlendirme bahanesi ile bu ülkeye götürüp orada evrak imzalatmış. Yeğenim Kürşat işçilik yapıyor. Sanık olan yeğenim Mehmet ise akrabalarını dolandırarak geçiniyor. Zaten kendisi de bize açık açık 'dolandırıcı' olduğunu söylüyor" dedi. Bir diğer bilgi sahibi Murat Budak ise, ifadesinde, Mehmet Yılmaz'a, sahte senet düzenleme fikrini Hünkar Meletli'nin verdiğini, ikilinin yaptıkları görüşmeye kendisinin de tanık olduğunu söyledi.

BERAAT ETTİ

Yapılan yargılama sonrası ağır ceza mahkemesi Mehmet Yılmaz hakkında, 'dolandırıcılık suçundan' 2 yıl 6 ay, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Hünkar Meletli hakkında ise, mahkumiyet için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı aldı.