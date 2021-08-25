26 Ağustos 2021, Perşembe
Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümünde 'cinayet' iddiası! Genç kızın annesinden flaş sözler
Cinsel istismara uğraması üzerine intihar ettiği iddia edilen Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu, kızının cinayete kurban gittiğini iddia etti. Anne Polatoğlu, kızının 'ağabey' dediği Barış isimli bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 25.08.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 11:16
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