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Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümünde 'cinayet' iddiası! Genç kızın annesinden flaş sözler

Cinsel istismara uğraması üzerine intihar ettiği iddia edilen Eda Nur Kaplan'ın şüpheli ölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor. Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu, kızının cinayete kurban gittiğini iddia etti. Anne Polatoğlu, kızının 'ağabey' dediği Barış isimli bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda son gelişmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 11:16
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Eda Nur Kaplan’ın şüpheli ölümünde ’cinayet’ iddiası! Genç kızın annesinden flaş sözler

Eda Nur Kaplan, cinsel istismara uğradı. Şüpheliler serbest kalınca, 15. kattan atlayarak canına kıydı. Genç kızın 'ağabey' dediği Barış isimli adam kafaları karıştırdı! Annesi Fatma Polatoğlu çağrı yaptı, "Barış, Eda'nın arkadaşıyla sevgili. Onlara ev tutmuş. Eda intihar ettiğinde yanındaymış. Bu adam kızımı öldürmüş olabilir." dedi.

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Eda Nur Kaplan’ın şüpheli ölümünde ’cinayet’ iddiası! Genç kızın annesinden flaş sözler

Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan (18), 31 Temmuz'da Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel istismarına uğradı.

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Eda Nur Kaplan’ın şüpheli ölümünde ’cinayet’ iddiası! Genç kızın annesinden flaş sözler

Şikayetçi olmasına rağmen, zanlılar serbest kaldı. Bunalıma giren genç kız, arkadaşının 15. kattaki evinden ölüme atladı! İki cani ise ancak o hayatını kaybettikten sonra tutuklandı.

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Eda Nur Kaplan’ın şüpheli ölümünde ’cinayet’ iddiası! Genç kızın annesinden flaş sözler

İNTİHAR DEĞİL CİNAYET

Soruşturma sürerken Eda Nur'un annesi ve arkadaşları ilginç bir iddia ortaya attı.Buna göre Eda Nur, ağabey dediği Barış adlı adamın evinden atlayarak canına kıydı.

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Eda Nur Kaplan’ın şüpheli ölümünde ’cinayet’ iddiası! Genç kızın annesinden flaş sözler

Anne Fatma Polatoğlu, kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü açıkladı. Savcılığa, Barış ve sevgilisi Sıla F. hakkında suç duyurusu yaptı.