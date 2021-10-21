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Kömür diye göktaşı aldı! Gramı 45 dolar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Kömür diye göktaşı aldı! Gramı 45 dolar

Diyarbakır Çınar’da Yakup Ermiş adlı vatandaş bir vatandaşın kış aylarında evini ısıtmak için aldığı kömür torbasında 8 kilogram göktaşı çıktı. Taşın gramı 45 dolardan satılıyor.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi. Yakup Ermiş adlı vatandaş iddiaya göre Rusya'dan alınan kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı kuşku uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırdı.

MIKNATISLA TEST ETTİ

Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasında taş çıktığı için şikayette bulundu. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş, arkadaşının göktaşı şüphesiyle mıknatıs testi ile taşı deneyerek yapıştığını görünce, taşın bir parçasını kırarak teste gönderdi.

GRAMI 45 DOLAR

Araştırmaları sonucunda göktaşı olduğunu öğrenen Ermiş, bu kez şikayetini geri çekerek göktaşı için alıcı aramaya başladı. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş, ciddi alıcılarla pazarlığa çıkacağını söyledi.

"YÜZDE 81'İ DEMİR ÇIKTI"

Ermiş, "Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişinden torbaları açarken bu taşın farklı olduğunu hissetim.

Arkadaşlara sordurdum, normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra bizde kendimize göre araştırmalarımıza başladık.

Kömür ticareti yapanlar Rusya'dan geldiğini söyledi. Numunesini alıp bilen insanlarla önce Ankara'ya daha sonra farklı şehirlere 8'şer gram olarak gönderdim.

RENK DEĞİŞTİRİYOR

Laboratuvar sonuçlarında yüzde 81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yaptık, sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık renk değiştirdiğini gördük.

1 MİLYON YILLIK

Mıknatısı da yaklaştırdığımızda kendisini rahatlıkla tutmakta. Göktaşı hatta 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Biz bunu satacağız, faydalanalım.

50 TL'YE ALMIŞTI

Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz.

Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın.

Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz.

Kömürü aldığımda torbası 50 TL idi.

İşin ilginç tarafı şaşırmakla beraber tepki gösterdim, bizi kandırdılar dedik firmayı aramak aklıma geldi, araştırma sonucu göktaşı olduğunu görünce öfkemiz yerini sevince bıraktı" dedi.

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