Kömür diye göktaşı aldı! Gramı 45 dolar

50 TL'YE ALMIŞTI

Yapmış olduğumuz araştırmalara göre gramı 45 dolara kadar değiştiği söylenmekte. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz.

Fazlada fiyatını düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın.

Numunelerde gram olarak eksildi, şuanda ham olarak net 8 kilogram. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsunuz.