DJ Gezgin kimdir? Müge Anlı DJ Gezgin olayı nedir? DJ Gezgin Mehmet Karahan katili kim?
ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyenleri ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu hafta gündeme DJ Gezgin oturdu. Uzun süredir kayıp olan ve DJ Gezgin adıyla da tanınan Mehmet Karahan’ın cesedinin bulunduğu iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından DJ Gezgin kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; Müge Anlı DJ Gezgin olayı nedir? DJ Gezgin Mehmet Karahan katili kim?
DJ Gezgin kimdir? ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, haftaya damga vuran konusuyla dikkat çekti. Programda DJ Gezgin olarak da bilinen Mehmet Karahan'ın kaybolması olayında önemli detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı'yı şaşkına çeviren olayın detaylarının belli olmasıyla birlikte Müge Anlı DJ Gezgin olayı nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin Mehmet Karahan katili kim?
DJ GEZGİN KİMDİR?
Etrafında Dj Gezgin olarak bilinen Mehmet Karahan'dan uzun süre haber alınamaması sonrası, Fatma Karadağ kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Karahan'ın öldürüldüğü düşünülen bölgede bir kafatası bulunması olayları daha da derinleştirdi.
Yapılacak araştırma sonrası kafatasının Mehmet Karahan'a ait olup olmadığı ortaya çıkacak.
DJ GEZGİN OLAYI NEDİR?
Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce kayıplara karıştı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Karahan için kardeşi 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuruda bulundu. Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı'yı oldukça şaşırttı.
Kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, bunu yapan kişinin ise bir dönem birlikte yaşadığı eski sevgilisi olduğunu öne sürdü.
Yaşanılanları "Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." sözleriyle dile getiren Karadağ, evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.
KARADAĞ HAKKINDA SORU İŞARETLERİ
Aileyi yakından tanıyan görgü tanıkları, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.
İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.
MEHMET KARAHAN KATİLİ KİM?
Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından flaş bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.
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