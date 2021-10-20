Kan donduran cinayet! Lohusa eşini kafasını duvara vura vura öldürdü

AİLESİ KAN LEKELERİNİ SİLDİ

Fatmagül'ü ölüme götüren kavganın yaşandığı geceyi de anlatan amca Çetin "Kocası Fatmagül'ü çok kötü dövmüş. Komşular sesi duyunca polise haber vermişler. Bu sırada kocasının annesi ve halası eve gelmişler. Kanlar içindeki kızı hastaneye götürmek yerine evdeki kan izlerini silmişler. Kızı o halde eve hapsetmişler. Komşuların ihbarı üzerine polis gelmiş, polise bile kapıyı açmamışlar. Polis zorla içeri girince Fatmagül'ü kurtarıp hastaneye bırakmış" dedi.

KORKUDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAMIŞ

Amca Mahmut Çetin "Polis kurtarana kadar kızı o kadar tehdit etmişler ki, korkudan şikayetçi bile olamamış. Polis Fatmagül'ü hastaneye bıraktığında şikayetçi olmamış. 12 yaşındaki minik kardeşini öldürmekle tehdit etmişler o da sesini çıkaramamış" ifadelerini kullandı.

SEDYEDEN DÜŞMÜŞ

Fatmagül'ün yaşadığı acı nedeniyle sürekli titrediğini belirten Çetin "Kızcağızın kafasını duvarlara nasıl vurduysa sürekli travma geçirmiş. Acıdan kıvranıp durmuş, hastanedeki sedyeden bile düşmüş. Durumu ağır olduğu için Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırdılar. Bir hafta yoğun bakımda kaldı. Bu süre içerisinde 3 kez kalbi durdu. Bugün de son nefesini verdi. Ona bunu yaşatanlar cezasız kalmasın, hak ettiği şekilde yargılansınlar" diye konuştu.