Müge Anlı’da akılalmaz olay! Fatma Karadağ hakkında korkunç ihbar! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

"ZEYNEP ERGÜL'Ü HATIRLATTI BANA..."

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyiciler, stüdyoda bulunan Fatma Karadağ hakkında, "Fatma Hanım'ın söyledikleri yalan! Cinayet işini de biliyor. Cemal Durmaz ile sevgiliyken dul bayanlarla arkadaşlık ediyordu. Evine çağırıp çay ve kahvesinin içine uyku hapı atıp sonrasında da şantaj yapıyordu. Sevgilisi bundan ayrılınca o da kardeşinin cesedini aramak için buraya çıktı." dedi herkes şoke oldu. Müge Anlı Fatma Karadağ hakkında gelen ihbarların ardından , "Bu olay Palular'ı hatırlattı bana. Zeynep Ergül gibi..." dedi.