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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Fatma Karadağ hakkında korkunç ihbar! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

Müge Anlı'da araştırılan Mehmet Karahan cinayetinde akılalmaz iddialar ortaya atıldı. 2017 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan kardeşi Mehmet Karahan'ı sevgilisinin öldürdüğünü, kokmasın diye her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını anlatan Fatma Karadağ hakkında şoke eden ihbarlar yapıldı. İşte 'DJ Gezgin' lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın sır kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.10.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 14:52
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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Fatma Karadağ hakkında korkunç ihbar! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

Manisa'da yaşayan Mehmet Karahan, 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kayboldu. O günden bu yana kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan ile ilgili 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına başvuran Fatma Karadağ, canlı yayında yaptığı açıklamalarla başta Müge Anlı olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Fatma Karadağ hakkında korkunç ihbar! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

Bugün Müge Anlı'ya ihbarda bulunan izleyiciler, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Fatma Karadağ hakkında korkunç ihbar! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

KAFATASI MEHMET KARAHAN'A MI AİT?

Fatma Karadağ'ın açıklamaları ardından flaş bir gelişme yaşandı. Programa bağlanan tanıklardan biri Mehmet Karahan'ın bulunduğu bölgede bir kafatası bulunduğunu bildirdi. Kafatasının Mehmet Karahan'a ait olma ihtimali üzerinde duran yetkililer, olayın çözülmesi için harekete geçti.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Fatma Karadağ hakkında korkunç ihbar! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

"KADINLARIN İÇECEĞİNE UYKU HAPI ATIP ŞANTAJ YAPIYORDU"

İsmini vermek istemeyen bir başka görgü tanığı da Fatma'yla hastanede tanıştıklarını, Cemal Durmaz'ın hastanedeki banyo görüntüleriyle kadınlara şantaj yaptığını iddia etti. Söz konusu iddialara göre, Cemal Durmaz ve Fatma Karadağ birlikte hareket ederek birçok kişiyi dolandırdı.

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Müge Anlı’da akılalmaz olay! Fatma Karadağ hakkında korkunç ihbar! Kafatası Mehmet Karahan’a mı ait?

"ZEYNEP ERGÜL'Ü HATIRLATTI BANA..."

Canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyiciler, stüdyoda bulunan Fatma Karadağ hakkında, "Fatma Hanım'ın söyledikleri yalan! Cinayet işini de biliyor. Cemal Durmaz ile sevgiliyken dul bayanlarla arkadaşlık ediyordu. Evine çağırıp çay ve kahvesinin içine uyku hapı atıp sonrasında da şantaj yapıyordu. Sevgilisi bundan ayrılınca o da kardeşinin cesedini aramak için buraya çıktı." dedi herkes şoke oldu. Müge Anlı Fatma Karadağ hakkında gelen ihbarların ardından , "Bu olay Palular'ı hatırlattı bana. Zeynep Ergül gibi..." dedi.