Kazayı görüp yardıma koştu: Kim olduğunu görünce dondu kaldı
İstanbul Sarıyer’de 3 şahıs yolda yürürken arkadan gelen alkollü şoförün kullandığı araç aralarından birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan şahıs asfalta çakıldı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaş yerde yatan kişinin çocuğu olduğunu görünce şaşkına döndü. Kaza anları kameraya yansıdı.
Kaza geçen Cuma günü saat 00.00 sularında Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı.
İddiaya göre Fırat E.'nin kullandığı 34 DCL 01 plakalı otomobil 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürüyen Hüseyin Efe Ekşi'ye arkadan hızla çarptı.
Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Ekşi, asfalt zemine düştü. İş yerinin önünde meydana gelen kazayı gören Savaş Ekşi yardıma koştu. Ancak yerde yatan yaralının kendi oğlu olduğunu görünce şok yaşadı. Toplanan vatandaşların yardımı ile çarpan otomobile alınan Ekşi, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
Kazanın olduğu anlar bir iş yerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, 3 kişi yolda yürüdükleri sırada arkalarından hızla gelen otomobilin son anda sola kırarak aralarından birine çarptıktan sonra ileride durduğu görülüyor.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Otomobil sürücüsü Fırat E. polis ekiplerinin yaptığı ölçümde 2,38 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
OĞLUNU GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Kazayı görerek yarıma koşan baba Savaş Ekşi o anları; "Akşam ben buralardaydım, bir ses duydum, kaza olmuştu. Yardım etmek için gittiğimde, aracın vurduğu kişiyi yerden kaldırayım dedim, bir baktım benim oğlum, Efe. Çok acı bir şey, şok yaşadım. Allah kimseye vermesin. Çok şükür şu anda iyi en azından, o teselli oldu bize" şeklinde anlattı.
"ÜÇÜNÜ ALIP GÖTÜREBİLİRDİ"
Anne Rabia Ekşi ise; "Arkadaşları ile birlikte yukarı doğru çıkarken, arkası dönükmüş zaten bir de yağmur yağmış yerler de ıslakmış. Kaza yapan arkadaş alkollü, bayağı bir yüksek promil çıktı. Aşırı bir hızla geldiği için kuvvetli bir şekilde vurmuş, bayağı bir mesafe uçurmuş çocuğu. Kulağının üzerine düşmüş, kulağında ve vücudunun çoğu yerlerinde yaralanmalar var. Rica ediyorum, alkollü iken araç kullanmayalım, virajlı yollara dikkat edelim, yağışlı havalarda çok dikkatli kullanalım. Hız yapmayalım. Allah'tan üçünü birden altına almamış, üçünü alıp götürebilirdi, Allah korumuş" şeklinde konuştu.
'BEN YAŞIYOR MUYUM HALA'
Otomobilin çarptığı Hüseyin Efe Ekşi de, "Yürüyorduk, arkadan hızlı bir şekilde geldi araba bana vurdu, ondan sonra ben bilinç kaybı yaşadım, ne olduğunu falan hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana video kaydını gösterdiler, 'Ben yaşıyor muyum hala' dedim. Doktorlar, 'Az daha kulağın kopuyormuş" şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Son açıklamalar!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!
- Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- MSB PERTEM sözleşmeli er alımı mülakat ne zaman? MSB Kara, Deniz, Hava sözleşmeli er alımı başvuru sonucu 2021!
- A101'de bu hafta neler var? A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Perşembe indirimleri...
- SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldüren gelişme! Emekliye çifte zam sonrası en düşük 3 bin 480 lira maaş!
- Okulların ara tatili ne zaman? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? 1 haftalık tatil ayın kaçında başlayacak?
- MSB ASAL Kasım celbi son dakika açıklaması! 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Öğrencileri sevinçten uçuran haber! 8.100 lira burs veriliyor! Son başvuruya saatler kaldı!
- 157 bin TL’den başlıyor… Her bütçeye uygun en ucuz arabalar! 2021 Ekim ayı en ucuz sıfır otomobiller listesi!
- 94. ÖGG soruları ve cevapları sorgulama! 2021 EGM 94. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- MTA nedir? MTA açılımı nedir? MTA ne üretiyor?