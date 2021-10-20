Kazayı görüp yardıma koştu: Kim olduğunu görünce dondu kaldı

OĞLUNU GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kazayı görerek yarıma koşan baba Savaş Ekşi o anları; "Akşam ben buralardaydım, bir ses duydum, kaza olmuştu. Yardım etmek için gittiğimde, aracın vurduğu kişiyi yerden kaldırayım dedim, bir baktım benim oğlum, Efe. Çok acı bir şey, şok yaşadım. Allah kimseye vermesin. Çok şükür şu anda iyi en azından, o teselli oldu bize" şeklinde anlattı.