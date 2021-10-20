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Kazayı görüp yardıma koştu: Kim olduğunu görünce dondu kaldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Kazayı görüp yardıma koştu: Kim olduğunu görünce dondu kaldı

İstanbul Sarıyer’de 3 şahıs yolda yürürken arkadan gelen alkollü şoförün kullandığı araç aralarından birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan şahıs asfalta çakıldı. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaş yerde yatan kişinin çocuğu olduğunu görünce şaşkına döndü. Kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza geçen Cuma günü saat 00.00 sularında Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre Fırat E.'nin kullandığı 34 DCL 01 plakalı otomobil 2 arkadaşı ile birlikte yolda yürüyen Hüseyin Efe Ekşi'ye arkadan hızla çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Ekşi, asfalt zemine düştü. İş yerinin önünde meydana gelen kazayı gören Savaş Ekşi yardıma koştu. Ancak yerde yatan yaralının kendi oğlu olduğunu görünce şok yaşadı. Toplanan vatandaşların yardımı ile çarpan otomobile alınan Ekşi, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Kazanın olduğu anlar bir iş yerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, 3 kişi yolda yürüdükleri sırada arkalarından hızla gelen otomobilin son anda sola kırarak aralarından birine çarptıktan sonra ileride durduğu görülüyor.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Fırat E. polis ekiplerinin yaptığı ölçümde 2,38 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OĞLUNU GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kazayı görerek yarıma koşan baba Savaş Ekşi o anları; "Akşam ben buralardaydım, bir ses duydum, kaza olmuştu. Yardım etmek için gittiğimde, aracın vurduğu kişiyi yerden kaldırayım dedim, bir baktım benim oğlum, Efe. Çok acı bir şey, şok yaşadım. Allah kimseye vermesin. Çok şükür şu anda iyi en azından, o teselli oldu bize" şeklinde anlattı.

"ÜÇÜNÜ ALIP GÖTÜREBİLİRDİ"

Anne Rabia Ekşi ise; "Arkadaşları ile birlikte yukarı doğru çıkarken, arkası dönükmüş zaten bir de yağmur yağmış yerler de ıslakmış. Kaza yapan arkadaş alkollü, bayağı bir yüksek promil çıktı. Aşırı bir hızla geldiği için kuvvetli bir şekilde vurmuş, bayağı bir mesafe uçurmuş çocuğu. Kulağının üzerine düşmüş, kulağında ve vücudunun çoğu yerlerinde yaralanmalar var. Rica ediyorum, alkollü iken araç kullanmayalım, virajlı yollara dikkat edelim, yağışlı havalarda çok dikkatli kullanalım. Hız yapmayalım. Allah'tan üçünü birden altına almamış, üçünü alıp götürebilirdi, Allah korumuş" şeklinde konuştu.

'BEN YAŞIYOR MUYUM HALA'

Otomobilin çarptığı Hüseyin Efe Ekşi de, "Yürüyorduk, arkadan hızlı bir şekilde geldi araba bana vurdu, ondan sonra ben bilinç kaybı yaşadım, ne olduğunu falan hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Bana video kaydını gösterdiler, 'Ben yaşıyor muyum hala' dedim. Doktorlar, 'Az daha kulağın kopuyormuş" şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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