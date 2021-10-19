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Samatya’da kıyıya erkek cesedi vurdu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Samatya’da kıyıya erkek cesedi vurdu

İstanbul'un Fatih ilçesinde Samatya Sahili kayalıklarında kıyıya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Emniyet güçlerinin ilk tespitlerine göre 50 yaşlarında olduğu değerlendirilen ceset üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmadı. Ceset otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, emniyet yaşanan olaya dair inceleme başlattı.

İstanbul Fatih İlçesi'nde Samatya Sahili'nde dolaşan vatandaşlar, kayalıklar üzerinde hareketsiz halde yatan birini gördü. Durumdan kuşkulanan vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı emniyet ve 112 ekiplerine ihbar etti.

İhbarla olay yerine giden emniyet güçleri etrafta geniş güvenlik tedbirleri alırken 112 ekipleri ise kayalıklar üzerinde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

KİMLİK BULUNAMADI

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi.

50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin yaşanan olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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