Antalya’da molozların altından ceset bulundu!
YAŞAM İHA
Antalya’da yıkılan eski bir binanın moloz yığınları arasında kimliği tespit edilemeyen bir erkeğin cesedi bulundu. Cansız bedenin sağ ayağında derin bir yara izi görüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yoldaki yıkılmış eski bir binanın moloz yığınlarının arasında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görenler, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.
ÖLÜM SEBEBİ TESPİT EDİLECEK
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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