Antalya’da molozların altından ceset bulundu!

ÖLÜM SEBEBİ TESPİT EDİLECEK

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.