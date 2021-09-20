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Alanya’da korkunç olay! Klima motoruna asılı ceset bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Alanya’da korkunç olay! Klima motoruna asılı ceset bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde klimaya asılı halde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemeye göre, şahsın ilk olarak hortum ile hayatına son vermek istediği, başaramayınca da bir ip bularak kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi'nde bir iş yerinin arkasında bulunan klima motoruna asılmış halde bir erkek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil servis ekipleri yaptıkları incelemede 35 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

OLAYIN PERDE ARKASI

Yapılan ilk incelemeye göre, şahsın ilk olarak hortum ile hayatına son vermek istediği, başaramayınca da bir ip bularak kendini astığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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