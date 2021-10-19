Meteoroloji yeniden uyardı! Yurt genelinde 2 ila 5 derece arasında düşecek! Bazı bölgelerde ise...

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

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