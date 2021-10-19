Meteoroloji yeniden uyardı! Yurt genelinde 2 ila 5 derece arasında düşecek! Bazı bölgelerde ise...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece düşeceği ve sağanak yağışın bazı bölgelerde etkili olacağı ifade edildi. İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında düşeceği ve sağanak yağışın bazı bölgelerde etkili olacağı belirtildi.
SICAKLIKLAR 2 İLA 5 DERECE DÜŞECEK
Aralıklı sağanak yağışın etkili olduğu Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altına düşecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum ve Bayburt'ta 4, Kars ve Ağrı'da 2, Erzincan'da 10, Iğdır'da 11, Ardahan'da 5 derece olarak kaydedildi.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 19, Iğdır'da 16, Erzurum, Kars ve Bayburt'ta 13, Ağrı'da 15, Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.
KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın kuzey ve doğu kesimlerde parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına ulaşacağı tahmin ediliyor.
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