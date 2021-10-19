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Polisi metrelerce sürükleyen Bülent Sadıkoğlu tutuklandı

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Polisi metrelerce sürükleyen Bülent Sadıkoğlu tutuklandı

Kocaeli’nde, emniyet güçleri tarafından denetim noktasında durdurulan Bülent Sadıkoğlu, bilgileri kontrol edildiği sırada ansızın gaza basarak uzaklaştı. Bu esnada bir trafik polisini yaralayan 06 CHP 50 plakalı otomobil sürücüsü Sadıkoğlu’nun yakalandığı sırada söyledikleri ise ‘pes’ dedirtti. Hakim karşısına çıkan Sadıkoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet güçleri tarafından, Başiskele İlçesi Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkiinde yapılan rutin uygulamalar sırasında, geçen cuma günü durdurulan 06 CHP 50 Plakalı araç, evrakı kontrolü yapılırken, sürücüsü aniden gaza basarken kaçmaya başladı.

20 METRE POLİSİ SÜRÜKLEDİ

Kontrolü yapan Bedir Yıldız isimli polis memuru araca tutunarak sürücüyü durdurmaya çalıştı.

Ancak sürücü buna rağmen kaçmayı sürdürdü.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen polis memuru, daha sonra bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve bayıldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yaşanılanlara rağmen, 06 CHP 50 plakalı araç kamaya devam etti. Bölgede bulunan polis ekipleri ile vatandaşlar yaralanan polis memurunun yardıma koşarken, kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

OMZUNDA VE KOLUNDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kaçan araç olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede Vezirçiftliği Kafkas Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Olayda yaralanan ve hastane de tedavisi devam eden polis memuru Bedir Yıldız'ın(25) ise omzunda ve kolunda çatlaklar bulunduğu öğrenild

YAKALANDI

Öte yandan olay yerinden kaçan ve aracı İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğu öğrenilen CHP eski Gençlik Kolları Başkan yardımcısı ve eski il gençlik kolları başkan vekilli Bülent Sadıkoğlu yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Sadıkoğlu, çıkarıldığı mahkemeced tutuklandı.

"ASLINDA BEN ÇOK BEYEFENDİ BİR İNSANIM"

Aranan Sadıkoğlu, dün teslim olmadan önce avukatına gittiği esnada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sadıkoğlu'nun yakalandığında ve sağlık raporu alındığı esnada polis memurlarına "Aslında ben çok beyefendi bir insanım. Asla polise zarar vermem. Şeker hastasıyım. Bir anda korktum ve kaçtım" dediği öne sürüldü.

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