Polisi metrelerce sürükleyen Bülent Sadıkoğlu tutuklandı

"ASLINDA BEN ÇOK BEYEFENDİ BİR İNSANIM"

Aranan Sadıkoğlu, dün teslim olmadan önce avukatına gittiği esnada polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sadıkoğlu'nun yakalandığında ve sağlık raporu alındığı esnada polis memurlarına "Aslında ben çok beyefendi bir insanım. Asla polise zarar vermem. Şeker hastasıyım. Bir anda korktum ve kaçtım" dediği öne sürüldü.