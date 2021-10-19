Türkiye’nin en iyi saç ekim merkezi Nimclinic soruları yanıtlıyor

NİMCLİNİC'İN BAŞARILI OLMASININ SIRRI NEDİR?

Birçok farklı mecrada hastalarımız memnuniyetlerini dile getirdikleri paylaşımlarda bulunuyor. Aslında bizler için bu olumlu geri dönüşler de büyük bir referans kaynağıdır. Bu zamana kadar pek çok hastamız oldu ve aramızdan mutsuz ayrılan bir hastaya denk gelmedik. Aynı zamanda bildiğiniz üzere saç ekimi operasyonları estetik operasyonudur. Bu operasyonlar belli koşullar altında yapılmalıdır. En önemli noktalardan biri de sterilizasyon ve hijyendir. Biz Nimclinic olarak operasyonlarımızı hastanede gerçekleştirmekteyiz. Tüm sağlık ve hijyen koşullarının maksimum derecede sağlandığını söyleyebiliriz. Hastane ve hastane ortamında yapılmayan saç ekimi operasyonları pek çok tehlike barındırmaktadır. Hastaların saç ekimi operasyonu yapmadan önce bu noktaya çok dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde pek çok çeşitli enfeksiyon riski ile karşı karşıya gelebilirler.

Başarılı olmamızın bir diğer sırrı ise sektördeki en iyi saç ekim uzmanları ve doktorlar ile çalışmamız diyebiliriz. Her saç ekimi operasyonuna farklı farklı doktorlar ile değil, yılların tecrübe ve birikimine sahip kendi ekibimiz, kendi uzmanlarımız ile giriyoruz.

Saç ekimi fiyatları

YURTDIŞINDAN GELEN HASTALAR İÇİN SAÇ EKİMİ SÜRECİ ZOR OLMUYOR MU?

Yurtdışında yaşayan gerek Türk asıllı gerek yabancı birçok hasta saç ekimi operasyonu yaptırmayı düşünüyor. Elbette bu birçoğunun kafasını kurcalayan bir soru. Yurtdışından gelen hastalar için saç ekimi süreci zor olmanın aksine oldukça rahat gerçekleşiyor. Hastalarımızı daha havaalanına iner inmez VIP araçlar ile karşılıyoruz. Konforlu ulaşımlarının ardından kendilerini otellerine bırakıyoruz. Ertesi gün saç ekimi operasyonları için hastaneye gelen hastalarımızın bir günde saç ekimi işlemi bitiyor ve ardından kendilerini tekrar otellerine uğurluyoruz. Covid-19 döneminde tüm bu işlemler gerçekleşirken elbette hijyen kurallarına tabii oluyoruz. Hastalarımızın PCR testlerini otellerinde maksimum güvenlik altında uyguluyoruz. Tüm işlemlerin ardından hastalarımızı tekrar VIP araçlar ile uçuşlarını yapacakları havaalanına götürüyoruz.

Doğal olarak tüm işlemlerin planlı ve muntazam olması yurt dışında yaşayan hastaların saç ekimi için Türkiye'yi tercih etmesinde büyük bir rol oynuyor. Tüm süreç oldukça kolay ve rahat bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla süreç çok rahat ilerliyor. Bunun üzerine saç ekimi işlemlerini alanında uzman olan profesyoneller yapmış oluyor. Haliyle diğer yurtdışında yaşayan insanlara kıyasla büyük bir avantaja sahip oluyorlar.

EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZİ OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Az önce de dediğimiz gibi, en iyi saç ekim merkezi olmanın yolu başarılı bir saç ekimi merkezi olmaktan geçer. Uzun yıllar bu sektörde başarılı işlere imza atmış ve sektöre yön verecek birçok inovatif keşifler yapmış olmak gerekir. Nimclinic ailesi olarak yaklaşık 20 senedir en iyi saç ekim merkezi unvanını elimizde tutmak için yatırımlarımıza ara vermiyoruz. Teknolojiyi ve tıbbı yakından takip ederek her zaman en iyisini elde etmeye çalışıyoruz. Bu şartları sağlamayan saç ekim merkezleri haliyle sektörde tutunamıyor ve başarılı operasyonlar gerçekleştiremiyorlar.

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TÜRKİYE'DEKİ SAÇ EKİMİ YORUMLARI NEDEN HEP İYİ?

Türkiye'deki saç ekimi yorumlarının hep iyi olmasının en temel sebebi bu işlemi yapan uzmanların ve cerrahların dünyaca ünlü ve profesyonel olmasıdır. Yapılan saç ekimi sonuçlarından başarı elde edildiğinde hem Türk hem yabancı hastalar buna kayıtsız kalamıyor. Haliyle hem sosyal medyada hem de farklı platformlarda kendileri gibi işlem yaptıracak diğer insanlara fikir verebilmek için güzel yorumlarını bırakıyorlar. Türkiye saç ekimi sektöründe lider konumda olduğundan ötürü de birçok iyi yoruma sahip diyebiliriz.

TÜRKİYE'DE SAÇ EKİMİ FİYATLARI NEDEN BU KADAR UCUZ?

Saç ekimi fiyatları ülkemizde yurtdışına kıyaslandığında oldukça ucuzdur. Bunun en önemli sebebi ise ekonomik nedenlerdir. Döviz karşılığında Türk Lirasının son yıllarda değer kaybetmesi saç ekimi fiyatlarının yurtdışından gelen hastalar için daha ucuz olmasına sebep olmuştur. Doğal olarak hem başarılı saç ekim merkezlerinin olması hem de bu kadar uygun olması Türkiye'yi sağlık turizminde hep ileri noktaya taşımaktadır.

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