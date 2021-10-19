Eda Nur Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

RIZASI OLMADIĞI KAYDEDİLDİ

Yusuf Güzelyurt'un alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi şüpheli Ardıçoğlu'nun gerçekleştirdiği bildirilen iddianamede,"Cinsel saldırı eyleminin Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenirken, bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde her iki şüphelinin de eylemi esnasında içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin ancak şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.