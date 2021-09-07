Son dakika: Eda Nur Kaplan olayında flaş gelişme! Tecavüze uğradığı gece çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre Ankara'da tecavüzüne uğradıktan sonra canına kıyan Eda Nur Kaplan'ın, tecavüze uğradığı gece ablası Güler Kaplan'la çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.
Ankara'da yaşayan Eda Nur Kaplan (18), 31 Temmuz'da Yusuf G. ile Mehmet A.'nın cinsel istismarına uğradı. Şikayetçi olmasına rağmen, zanlılar serbest kaldı.
Bunalıma giren genç kız, arkadaşının 15. kattaki evinden ölüme atladı. İki şüpheli ise tutuklandı.
Ankara'da ablası ve ablasının sevgilisinin uyumasından kısa bir süre sonra binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın yaşamına son vermeden bir süre önce Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.
Eda Nur Kaplan, polise verdiği ifadesinde, 2 kişinin rızası dışında kendisiyle ilişkiye girdiği, alkollü olduğu için karşı koyamadığını anlatmıştı.
Eda Nur Kaplan'ı olaydan bir süre önce evine bırakan taksi şoförü, "Aşırı derecede alkollüydü. Yarı baygın bir hali vardı, taksiye bindiğinde de ağlamaklı haldeydi. 'Ben nasıl bir ortamın içine düştüm, ben ne yaptım. Şimdi anneme ne diyeceğim, kendime geldiğimde iki kadın başımda pavyon muhabbeti yapıyordu' diye sayıklıyordu" ifadelerini kullanmıştı.
Gözaltına alınan Yusuf Güzelyurt'un cep telefonunda yapılan incelemede, olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. ile 'İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesajların olduğu tespit edilmişti.
ANNEDEN SUÇ DUYURUSU
Soruşturma sürerken Eda Nur'un annesi ve arkadaşları ilginç bir iddia ortaya attı. Buna göre Eda Nur, ağabey dediği Barış adlı adamın evinden atlayarak canına kıydı.
Anne Fatma Polatoğlu, kızının intihar etmediğini öldürüldüğünü açıkladı. Savcılığa, Barış ve sevgilisi Sıla F. hakkında suç duyurusu yaptı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığı gece ablası Güler Kaplan'la birlikte çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.
Burada bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur'un vefat ettiği öğrenildi. Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun'' ifadeleri yer aldı.
Öte yandan sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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