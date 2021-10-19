Denizli’de 18 yaşındaki gencin 22 sabıka kaydı çıktı: 11 bin TL ceza!

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde İlbade Mahallesinde denetim yapan motorize emniyet güçleri, kuşku üzerine durdukları motosikletli sürücüyü durdurdu.

Şahsın üst aramasında 1 grama yakın. Uyuşturucu madde olan eroin bulundu. Şüpheli gencin kimlik sorgulaması sonucu araması olduğu ve 22 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Araması olan Şen'in kullandığı motosiklettin de plakasının başka araca ait olduğu ve ehliyettin olmadığı tespit edildi.

11 BİN TL CEZA

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri ehliyetsiz motosikleti kullanmaktan ve başka bir plaka ile trafiğe çıkmaktan toplam 11bin TL para ceza yazıldı. Muhammet Şen (18) ifadesi alınmak üzere Çınar Karakolu'na götürüldü.