Banka personeli kasaları boşalttı! Savunması ‘pes’ dedirtti

PARASINI YERİNDE BULAMADI

Erol E. isimli bir iş insanı yedek anahtarının Oktay A.'da olan kasalardan bir tanesini kiraladı. Yaklaşık 3 milyon lira parayı kasaya koyarak kilitleyen iş insanı, Eylül ayında kasayı kontrol ettiğinde parasının büyük miktarının yerinde olmadığını gördü. Yine başka bir kasa kiracısı da aynı şekilde 1 milyona yakın parasının yerinde olmadığını fark etti. Banka, müşterilerinin durumu ihbar etmesi ardından olayla ilgili inceleme başlattı ve durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etti.