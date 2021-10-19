Banka personeli kasaları boşalttı! Savunması ‘pes’ dedirtti
İstanbul'da bir bankada çalışan Oktay A. adlı şahıs, bankanın müşterilerinin kasalarını, yaptırdığı yedek anahtarla boşalttığı gün yüzüne çıktı. Zimmetine geçirdiği hemen hemen 4 milyon TL ile hem ev hem de araba aldığını itiraf eden bankacı, 'Bahisten kazandığım paralar ile tutarları karıştırdım' sözleriyle kendisini savundu.
İstanbul'da bir bankada operasyon görevlisi olarak çalışan Oktay A., müşterilerin kasalarını, yaptırdığı yedek anahtar ile boşalttığı ortaya çıktı.
KASALARIN ANAHTARLARINI KIRDI
Olay geçen günlerde İstanbul'da yaşandı. 36 yaşındaki Oktay A. adlı genç adam özel bir bankada operasyon görevlisi olarak çalışıyordu. İddiaya göre şubedeki boş kasaları kontrol ettiği bir sırada kasalardan birkaçının anahtarı kırıldı.
ADIM ADIM İLERLEDİ
Buna istinaden genç bankacı anahtarların yedeğini yaptırdı ve bu yedeklerden bazılarını iş yerinde kullanmakta olduğu masanın çekmecesinde saklamaya başladı. Bu sırada henüz kiralanmamış olan kasaların yedek anahtarlarını uhdesinde tutan genç adam, bu kasaları da müşterilere kiralamaya başladı.
PARASINI YERİNDE BULAMADI
Erol E. isimli bir iş insanı yedek anahtarının Oktay A.'da olan kasalardan bir tanesini kiraladı. Yaklaşık 3 milyon lira parayı kasaya koyarak kilitleyen iş insanı, Eylül ayında kasayı kontrol ettiğinde parasının büyük miktarının yerinde olmadığını gördü. Yine başka bir kasa kiracısı da aynı şekilde 1 milyona yakın parasının yerinde olmadığını fark etti. Banka, müşterilerinin durumu ihbar etmesi ardından olayla ilgili inceleme başlattı ve durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etti.
HEM EV HEM ARABA ALMIŞ
Soruşturma kapsamında operasyon görevlisi Oktay A.'nın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Genç adam, boşalttığı kasalardaki paraları zimmetine geçirdiğini, geri koyacağı sırada bahis oyunundan kazandığı parayla bazı kasalardan aldığı paraların karıştığını itiraf etti. Genç adam, kasalardan aldığı paralarla kendisine bir ev bir araba aldığını anlattı.
TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında genç adam zimmet suçunu kabul ettiği ve hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle İstanbul Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oktay A. hakkındaki soruşturma sürüyor.
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