İstanbul’da Sırp soyguncu operasyonu: 20 milyon TL’lik mücevher klozet sifonunda bulundu!

20 milyonluk mücevheri klozet sifonuna saklamış

Nenad V.'nin üzerinde herhangi çalıntı eşyaya rastlanmazken, Nikola V.'nin kaldığı otelde yapılan aramada, kuyumcudan çaldıkları mücevherler ele geçirildi. Şüphelinin 20 milyon TL değerindeki, 7 adet pırlanta yüzük, 7 adet ince pırlanta bileklik, 1 adet kalın pırlanta bileklik, 1 adet pırlanta gerdanlık ve 1 adet pırlanta küpeyi tuvaletteki klozet sifonunun içine sakladığı görüldü. Polis, ele geçirilen mücevherleri sahibine teslim etti.

Kuyumcu, polise teşekkür etti

Soyguncuların kısa sürede bulup mücevherleri kendisine teslim eden ekiplere teşekkür eden iş yeri sahibi, "Olay sabah 11.00 civarında oldu. Silahlı iki kişi bir anda içeri giriyorlar ve çalışanı etkisiz hale getiriyor. Daha sonra diğer arkadaşlar vitrindeki pahası yüksek olan ürünleri alıyorlar. Yaklaşık 15-20 milyon civarında. Bunlar mücevherleri herhalde yurt dışına çıkaracaklardı. Çok titiz ve iyi bir çalışma oldu açıkçası. Sabah 11.00'de oldu olay, akşam 11.00'de bize iyi haber geldi. İstanbul, Gasp Büro Amirliği'ne de zaten çok minnettarız. İnanılmaz bir çalışma yaptılar. Hani filmlere konu olacak bir çalışma sonucu da sağ olsunlar eksiksiz bir şekilde hepsini geri getirdiler" dedi.