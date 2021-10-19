Moto kuryelerden baskılara isyan: Puanlama sistemi kalksın

SALGININ ETKİLERİ

Araştırmaya göre moto kurye çalışanlarının yüzde 60'tan fazlası bekar, yüzde 35'ten fazlası evli ya da partneri ile aynı evde yaşıyor. Evli ya da partneri ile birlikte yaşayanların yüzde 94.3'ü, bekar olanların ise yüzde 60.1'i eve en çok gelir getiren kişi konumunda. Ortalama olarak moto kuryelerin yüzde 73.3'ünün ağırlıklı olarak "eve ekmek getiren" rolünü üstlenen bekar ya da evli erkeklerden oluşuyor. Bu işi yapanların sadece beşte biri moto kuryecilikten başka bir iş yapmadığını belirtilirken hem kadın hem erkek moto kuryeler arasında geri kalan büyük çoğunluk, pandemi döneminde işsiz kaldığı için bu sektörde işe başladığını ifade ediyor.