Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster programının 1 Ekim tarihli bölümünde bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Programda 1 milyon TL değerinde büyük ödül için yarışmacılar tüm bilgilerini kullandı. İşte, yarışmada bir yarışmacıya sorulan ve merak edilen sorunun cevabı!

A: Hindistan

B: ABD

C: Rusya

D: Meksika

Cevap: B: ABD