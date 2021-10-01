Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?
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Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Ekim akşamı bir yarışmacıya sorulan soru gündeme oturdu. Yarışmaya katılanlar büyük ödüle ulaşmak için sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun karşısında ter döktü. Peki; Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır? sorusunun cevabı nedir?
Hangi ülkede bir adam, 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır? Kim Milyoner Olmak İster programının 1 Ekim tarihli bölümünde bir yarışmacıya sorulan sorunun cevabı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Programda 1 milyon TL değerinde büyük ödül için yarışmacılar tüm bilgilerini kullandı. İşte, yarışmada bir yarışmacıya sorulan ve merak edilen sorunun cevabı!
A: Hindistan
B: ABD
C: Rusya
D: Meksika
Cevap: B: ABD