Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı
YAŞAM İHA
Van’da emniyet güçleri tarafından "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyon sonucunda 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan kişi/kişilerin deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında 9 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 8'i yabancı uyruklu 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 73 bin 839 TL idari para cezası uygulanmış, 4 araca da el konulmuştur."