Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan kişi/kişilerin deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: