Son dakika: Bıçaklanarak öldürülen Sena Altan son görüntüleri ortaya çıktı!

KAHRETTİ: "CEHENNEMİN DİBİNİ BOYLASIN"

24 yaşında ömrünün en güzel yıllarında hayata gözlerini yumdu benim çiçeğim neden ne yaptı? Karıncayı bile incitmeyen meleğim bunu hak etmedi. Sen bunu hak etmedin çiçeğim. Hep derdin ki bu dünyada adalet yerini bulmaz da ben Allah'ın yanında göreceğim onu diye. Allah'tan dilerim cehennemin en dibini boylasın!