Son dakika: Bıçaklanarak öldürülen Sena Altan son görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre: 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan’ın ev arkadaşı Büşra Doğan’ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. Sena’nın ev arkadaşı Büşra Doğan son görüntülerini paylaştığı arkadaşıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.
İzmir'de İlkay Ayeş (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) ev arkadaşı Büşra Doğan'ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. İşte genç yaşta vahşi bir cinayetle aramızdan ayrılan Sena'nın ardında bıraktığı yürek burkan hikayesi ve arkadaşının paylaştığı son görüntüleri...
EV ARKADAŞI SENA ALTAN'IN SON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Sena'nın ev arkadaşı Büşra Doğan'ın "Benim kanım canım dostum aynı evi aynı ekmeği aynı kabı paylaştığım kız kardeşim öldürüldü. Reddetmenin karşılığı ölüm mü? Öldürülmek mi? Karıncayı bile incitmeyen meleğim bunu hak etmedi. Sen bugün uçup gittin. Yarın belki ben de gideceğim" şeklinde yazması okuyanları duygulandırdı.
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
Öte yandan cinayetten kısa süre önce çekilmiş Sena'nın müzik aleti çalarken ve doğum günü pastasının mumlarını üflerken arkadaşları tarafından çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Sena, bir videoda müzik aleti kabak kemaneyi çalarken görülüyor.
Sena müzik aletini çalarken ev arkadaşı Büşra Doğan'a 'Cızırdamıyor mu?' diye soruyor. Büşra Doğan ise, "Normalde cızırdaması lazım. Yapabiliyorsun işte' diye cevap veriyor. Başka bir görüntüde doğum günü pastasının mumlarını üflerken zorlanan Sena arkadaşlarına, 'Niye bu kadar çok mum diktiniz?' diye esprili şekilde sitemde bulunuyor.
GENÇ KIZI BIÇAKLAYIP İNTİHAR ETTİ
Olay, Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sena Altan ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Genç kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi.
Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın İstanbul'daki saplantılı aşkından kurtulmak için İzmir'e yerleştiği ve İzmir'de tekstil firmasında müdürü olarak işe başladığı ortaya çıkmıştı. Ancak ikinci saplantılı aşkı İlkay Ayeş, sevgili olma teklifini reddettiği için Sena'yı öldürmüştü.
ESKİ EV ARKADAŞININ SÖZLERİ OKUYANLARI AĞLATTI
Sena Altan'ın ev arkadaşı Büşra Doğan'ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. Doğan paylaşımında, "Benim kanım canım dostum aynı evi aynı ekmeği aynı kabı paylaştığım kız kardeşim öldürüldü. Neden mi? Çünkü istemedi çünkü reddetti Reddetmenin karşılığı ölüm mü? Öldürülmek mi?
KAHRETTİ: "CEHENNEMİN DİBİNİ BOYLASIN"
24 yaşında ömrünün en güzel yıllarında hayata gözlerini yumdu benim çiçeğim neden ne yaptı? Karıncayı bile incitmeyen meleğim bunu hak etmedi. Sen bunu hak etmedin çiçeğim. Hep derdin ki bu dünyada adalet yerini bulmaz da ben Allah'ın yanında göreceğim onu diye. Allah'tan dilerim cehennemin en dibini boylasın!
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