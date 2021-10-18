Beyoğlu'nda otomobil takla attı! Trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü olay yerinde kaçarken, Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 ELG 244 plakalı otomobil sürücüsü refüje çarparak takla attı.
Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.
Trafik ekipleri kaza yapan otomobilin çevresine trafik kukası koyarak trafiği yönlendirdi.
Kaza nedeniyle Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılması için çekici bekleniyor.
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