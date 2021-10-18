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İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

Sabah saatlerinden itibaren kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Kent genelinde trafik, İBB verilerine göre yüzde 67'ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 09:11
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İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kent genelindeki trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 67'ye ulaştı.

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İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

Mesailerine yetişmeye çalışanlar vatandaşlar, öğrenciler toplu ulaşım ve duraklarda yoğunluk oluştururken özellikle Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu arttı.

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İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

Özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu gözlenirken D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

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İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

D-100 Karayolu'nda Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan sıkışıklık Halıcıoğlu'na kadar devam ederken TEM'de ise aynı yönde Bahçeşehir - Firuzköy arasındaki yoğunluk, Hadımköy'den TEM'e bağlantı yolunda da gözleniyor.

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İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye başta olmak üzere Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafik zaman zaman durdu.