İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı

Sabah saatlerinden itibaren kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Kent genelinde trafik, İBB verilerine göre yüzde 67'ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 18.10.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 09:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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