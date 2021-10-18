Avcılar’da bir binanın dairesinin balkonu çöktü! Apartman boşaltıldı
YAŞAM DHA
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin akabinde olay yerine giden ekiplerin binayı tahliye etmesinin ardından binanın giriş kapısına zincir çekilip kapatıldı.
Olay, geçen akşam saat 18.00 sularında Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre daha bilinmeyen sebeple sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katındaki evin balkonu çöktü.
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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi. Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi.
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