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Avcılar’da bir binanın dairesinin balkonu çöktü! Apartman boşaltıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Avcılar’da bir binanın dairesinin balkonu çöktü! Apartman boşaltıldı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin akabinde olay yerine giden ekiplerin binayı tahliye etmesinin ardından binanın giriş kapısına zincir çekilip kapatıldı.

Olay, geçen akşam saat 18.00 sularında Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre daha bilinmeyen sebeple sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın birinci katındaki evin balkonu çöktü.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi. Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi.

Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.

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