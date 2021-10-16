Yolda bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim etti

Güngören Belediyesi'nde 7 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Adem Cevahir, dün saat 07.00 gibi ağır bir cüzdan bulduğunu söyledi. Çalıştığı sırada Merter Ali Rıza Caddesi yolu üzerinde cüzdanı bulan Cevahir, önce bu olayı önemsemedi. Cüzdanı eline aldığında çok ağır olduğunu fark eden Cevahir, içini açtığında şok olduğunu ve cüzdanın içinde bir sürü euro ve dolar olduğunu belirtti.

O esnada ne yapacağını şaşıran Adem Cevahir, arkadaşlarına danışarak ne yapması gerektiğini, parayı nasıl sahibine teslim edebileceklerini sordu. Ardından polisi aradıklarını ifade eden Adem Cevahir, "Cüzdan içinden çıkan numarayı aradık ve sahibine ulaştık" dedi.