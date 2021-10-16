Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden hem ‘tarihi’ hem ‘hayati’ dönüşüm | Küresel miras için yoğun çalışma

Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkân, iç kısımdaki 4 bina ve ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkımıyla devam etti.

Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından tüm ihtişamıyla ortayla çıkarken, caddeye cepheli 240 metrekare taban alanlı 7 katlı bir bina daha yıkıldı. İş makinesinin birkaç dokunuşuyla toz bulutu eşliğinde bina yerle bir olurken, bugüne kadar 28 binanın yıkımıyla yaklaşık 3500 metrekare alan ortaya çıkmış oldu.

TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentin tarihi siluetini ortaya çıkaracak proje kapsamında yapılan son yıkımı yerinde izledi. Bursa'da tarihi gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Osmanlının çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor. Hanlar bölgesi 14. Yüzyılda başlanıp, 16. Yüzyılda mütekamil hale gelen için han, bedesten çarşı, Uucami ve camiler, alışveriş mekanları, türbe ve okullarıyla 480 dönümlük alanda yaşanılası bir alandır. Bursa'nın Osmanlı'nın kurulduğu, eski şehir diye tabir ettiğimiz bu alanı ihya çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz proje gereği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, normal hayat akamete uğramadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.