İzmir’de kan donduran işkence! Boğup ormanda yaktılar

Altundağ'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi, dosya kapsamında tutuklandı. Altundağ'ın, bir dönem işlediği suçlarla ilgili Özler Yörük ve başka kadın tarafından polise ihbar edildiği ardından yakalandığı ve tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da Yörük ile kavga ettikleri belirlendi.

3 GÜN BOYUNCA İŞKENCE YAPILMIŞ

Cinayeti itiraf eden şüphelilerin, Özler Yörük'e Buca'daki adreste 3 gün boyunca işkence yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su döktükleri, boğularak öldürülmesinin ardından cesedini halıya sardıklarını ve ormanlık alana götürüp, yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.