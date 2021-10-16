Adana'da film sahnelerini aratmayan çatışma! Uzun namlulu silahlarla...
Son dakika haberine göre: Adana’da iki grup arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Önce sokak içinde dağılan gruplar, sonrasında ellerinde uzun namlulu silahlarla duvar diplerinde siper alarak, birbirlerine ateş etti.
Adana'da aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. O anlarda bir vatandaş, cep telefonuyla yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde; tartışma sonrasında gruplar, sokak içerisinde dağıldı ve ellerindeki uzun namlulu silahla birbirlerine ardı ardına ateş açtı.
Savaş filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çatışmada zanlıların, duvar diplerinde siper alarak birbirlerine ateş ettikleri dikkat çekti.
UZUN NAMLULU SİLAHLAR
Olay, 14 Ekim'de merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü; sonrasında her iki grup da sokağa dağılıp, ellerinde uzun namlulu silahlarla yeniden ortaya çıktı. O anlarda bir vatandaş, cep telefonuyla kayıttaydı.
SİPER ALARAK ATEŞ ETTİLER
Söz konusu görüntülere göre; elinde uzun namlulu silahla bir kişi, havaya ateş ederek sokakta koşup, bir evin duvarının dibinde pusuya yatan arkadaşlarının yanına gidip, sonrasında silahı bir başkasına veriyor.
Bu kişi de duvar dibinde siper alarak ilerledikten bir süre sonra, hasımlarına kurşun yağdırıyor. Savaş filmlerini aratmayan görüntülerin kaydedildiği olayda zanlıların birbirlerine saldırı düzenlemesi de dikkat çekti. Silahlı çatışma, polisin olay yerine gelmesiyle son bulurken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.
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