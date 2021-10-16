Adana’da film sahnelerini aratmayan çatışma! Uzun namlulu silahlarla...

UZUN NAMLULU SİLAHLAR



Olay, 14 Ekim'de merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, sokakta karşı karşıya geldi. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü; sonrasında her iki grup da sokağa dağılıp, ellerinde uzun namlulu silahlarla yeniden ortaya çıktı. O anlarda bir vatandaş, cep telefonuyla kayıttaydı.