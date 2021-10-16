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Denizli'de kız arkadaşının üzerinden otomobille geçmesi sonrası hayatını kaybeden Murat Avcı için yürekleri dağlayan paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Denizli’de kız arkadaşının üzerinden otomobille geçmesi sonrası hayatını kaybeden Murat Avcı için yürekleri dağlayan paylaşım

Denizli'de iki sevgilinin tartışması sonrasından yaşanan korkunç olayda genç kadın, yere düşen erkek arkadaşını üzerinden otomobille geçerek öldürdü. Yaşanan olay sonrası talihsiz adamın arkadaşları yıkılırken, yapılan bir paylaşım yürekleri dağladı. İşte o paylaşım...

Denizli'de Dilek Düşçü, eğlence dönüşü sevgilisi Murat Avcı'yla tartıştı. Genç kadın, bu sırada araçtan inen adamı yere düşürerek cipiyle iki kez üzerinden geçti. Avcı feci şekilde ölürken, 'kaza oldu' diyen kadının yalanını ise kamera görüntüleri ortaya çıkardı. Olay önceki gün Denizli'de yaşandı.

4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41) ve Dilek Düşçü (34), birlikte eğlenceye gidip alkol aldılar. İkili ardından kadına ait lüks ciple gece geç saatlerde kaldıkları apart dairenin önüne geldi.

İkili arasında tartışma çıktı. Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı.

Onun düştüğünü gören kadın ise önce geri geri gelerek, ardından tekrar ileriye giderek iki kez erkek arkadaşı Murat Avcı'nın kafasının üzerinden geçti. Talihsiz adam kanlar içinde otomobilin altında kaldı.

POLİSİ KANDIRMAK İSTEDİ

Aracından indikten sonra sevgilisini feci halde gören kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ayrıca ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Araç altından çıkarılan adama ilk müdahaleyi yapan sağlıkçılar, Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet Masası polislerinin ifadesini aldıkları Dilek Düşçü, kavga ederken araçtan inen Avcı'yı fark edemeyerek ezdiğini söyledi.

ALKOLÜN ETKİSİYLE HATIRLAYAMADI

Bunun üzerine Dilek Düşçü cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Avcı'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Gözaltına alınan Kuşçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevkinde kendisine yöneltilen soruları cevaplamazken, yüzünü kapatması dikkatlerden kaçmadı.

2,09 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşçu'nun emniyetteki ifadesinde ise alkolün etkisiyle olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Kuşçu, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Denizli'de iki sevgilinin tartışması korkunç bir şekilde bitti. Genç kadın, yere düşen erkek arkadaşını üzerinden otomobille geçerek öldürdü. Korkunç bir şekilde yaşamını talihsiz adamın arkadaşları yıkıldı. O paylaşım ise yürek dağladı....

Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti! ARACIYLA SEVGİLİSİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİ!

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