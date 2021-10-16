Meteoroloji'den üst üste son dakika uyarısı! Şiddetini artırarak devam edecek! Soğuk hava ve yağış...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı duyuruldu. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı uyarı da yapılırken vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun büyük bir bölümünde hafta boyu sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
İZMİR VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAFTA SONU NASIL GEÇECEK?
Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de 16.10.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın Batısında ise 17.10.2021 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
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