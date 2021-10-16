Meteoroloji’den üst üste son dakika uyarısı! Şiddetini artırarak devam edecek! Soğuk hava ve yağış...

İZMİR VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.