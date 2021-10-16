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Atatürk Kültür Merkezi ışıkları yandı! Görüntüsü büyük beğeni topladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2021 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021
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Atatürk Kültür Merkezi ışıkları yandı! Görüntüsü büyük beğeni topladı

Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelinirken merkezin ışıkları bugün itibariyle yakılmaya başlandı. Büyük beğeni toplayan AKM'nin 29 Ekim tarihinde açılması planlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan ve son rötuşları yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ışıkları bugün itibariyle yakıldı.


Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2018 yılında inşasına başlanan AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yapılan son rötuşlarla birlikte bugün itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nin ışıkları yakıldı. Işıklandırılan AKM'nin görüntüsü beğeni topladı.

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