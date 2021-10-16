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İstanbul'da Sırp soyguncu operasyonu: 20 milyon TL'lik mücevher klozet sifonunda bulundu!

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Giriş: 16.10.2021 21:49
Güncelleme:16.10.2021 21:50
Son dakika haberleri...Nişantaşı’nda bir kuyumcudan 20 milyon TL değerinde mücevheri silah zoruyla gasbeden iki kişi yakalandı. Sırbistan vatandaşı oldukları belirlenen kişilerden biri kaldığı otelde, diğeri ise uçakla ülkesine kaçmak isterken gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken mücevherleri kurtarılan iş yeri sahibi polise teşekkür etti. Soygun anı da kameraya yansıdı.
20 milyon TL’lik mücevher klozet sifonunda bulundu!
20 milyon TL'lik mücevher klozet sifonunda bulundu!
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