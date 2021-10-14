Meteoroloji İstanbul, Ankara ve İzmir için uyardı! Şiddetli yağış geliyor
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın batısında ise Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...
Ekim ayı ile birlikte soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Marmara ve Ege bölgesi olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulundu.
MARMARA'NIN BATISI İÇİN SEL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü) ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Şarköy, Malkara, Hayrabolu) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İzmir'in kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir il genelinde kuvvetli, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak'ta çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Sarı kodlu uyarı: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir.
Turuncu kodlu uyarı: Aydın, İzmir.
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