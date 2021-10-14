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Meteorolojiden kuvvetli yağış ikazı! İstanbul ve birçok ili ilgilendiriyor

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Giriş: 14.10.2021 23:24
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın batısında ise Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...
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